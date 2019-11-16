مُقتحِم الملعب الذي نال تعاطف لاعبي غانا وصار بطلا قوميا

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 21:50

كتب : FilGoal

أوال سليمان - غانا

شغل أوال سليمان الطالب في كلية التمريض، الرأي العام الغاني خلال اليومين الماضيين، بعد اقتحامه مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا.

غانا افتتحت مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بفوز مقنع على ضيفتها جنوب إفريقيا 2-0 مساء الخميس، لكن سليمان خطف الأضواء.

الشاب اقتحم الملعب في الشوط الثاني، وقدّم فاصل ركض مُبهر تسبب في تساقط رجال الأمن خلفه على أرض الملعب.

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سليمان استهدف التقاط صورة مع توماس بارتي لاعب وسط غانا الناشط في أتليتكو مدريد، لكن الأمن ضيّق عليه الخناق.

تبيّن لاحقا أن سليمان مارس رياضة الركض مسافة 400 متر في المرحلة الثانوية، لكنه لم يفلت في نهاية المطاف.

الشرطة الغانية ألقت القبض على سليمان وأبقته مُحتجزا يومين بعد المباراة، لتتعالى أصوات الرياضيين الغانيين مطالبين بإطلاق سراحه.

أسامواه جيان الهداف التاريخي لـ غانا والقائد الأسبق للمنتخب، غرّد غاضبا عبر حسابه على تويتر:

"علينا أن نتعلم كيفية معاملة مُقتحم ملعب أراد التقاط صورة مع قدوته، على الأقل لا يجب إبقاء الفتى محتجزا".

ليستجيع أخيرا الأمن الغاني ويطلق صراح سليمان اليوم السبت، لكن هذه لم تكن نهاية القصة.

سليمان فوجئ بحشود كبيرة اصطحبته فيما يشبه الموكب عبر الشوارع، وتلم معاملته كبطل قومي.

من جانبه، شكَر أندري أيو قائد غانا السلطات بعد الإفراج عن الفتى، وغرّد عبر تويتر:

"شكرا للشرطة الغانية على إطلاق صراح أوال سليمان".

وتتشارك غانا صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا مع السودان برصيد 3 نقاط.

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