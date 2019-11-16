الدوري الإنجليزي يُحسّن استخدام VAR

بعد اجتماع طويل يوم الخميس بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الحكام، اتفق الطرفان على توضيح أكثر للقرارات التي يحسمها حكم الفيديو المساعد "VAR" في البطولة الإنجليزية.

وأوضحت رابطة الدوري في بيان أن قرارات VAR سيصاحبها رسالة توضيحية أكثر في شاشة الملعب، فعلى سبيل المثال، بدلا من كتابة "فحص ركلة جزاء" ستظهر رسالة "فحص ركلة جزاء - لمسة يد محتملة".

وسيتواصل عرض اللقطات التي فحصها VAR ولم يغير قرار الحكم فيها، على أن يتم عرضها للجمهور في الشاشات بعد اتخاذ القرار.

وخلال الاجتماع، اعترضت بعض الأندية على طريقة تنفيذ VAR بينما شددت أخرى على مساندتها وإعجابها بالتقنية.

وبشأن فكرة استعانة حكم الساحة بالشاشة المنصوبة خارج الملعب مباشرة ليتخذ القرار الأنسب، عارضت بعض الأندية الأمر ورأته يؤثر على نزاهة البطولة لأن استخدامه سيبدأ من منتصف الموسم.

ويطبق VAR في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، ويكتفي الحكام برأي معاونيهم الجالسين أمام الفيديو لاتخاذ القرار المناسب.

فلا يعودون لمشاهدة اللقطات الجدلية بأنفسهم، مما أثار حفيظة بعض ممثلي أندية البطولة.

وتحاول رابطة الدوري الحفاظ على النسق المرتفع والمعروف عن مباريات البطولة، عن طريق استخدام VAR بشكل أسرع.

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