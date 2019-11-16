كيف كون طارق العشري فريق حرس الحدود للموسم الحالي؟ وما هي توقعاته لمركز فريقه هذا الموسم؟

أجرى FilGoal.com حوارا قصيرا مع طارق العشري المدير الفني التاريخي لنادي حرس الحدود.

المدرب المخضرم تحدث عن فترته التاريخية في ولايته الأولى مع الفريق السكندري.

وتحدث أيضا عن تحديات الموسم الحالي، وكيف كون فريقه لتفادي المنافسة على الهبوط مثل الموسم السابق.

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