خاص حوار في الجول – العشري يتحدث عن فترته التاريخية مع الحدود.. ويتوقع مركز فريقه الموسم الحالي

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:34

كتب : حامد وجدي

طارق العشري مدرب حرس الحدود

كيف كون طارق العشري فريق حرس الحدود للموسم الحالي؟ وما هي توقعاته لمركز فريقه هذا الموسم؟

أجرى FilGoal.com حوارا قصيرا مع طارق العشري المدير الفني التاريخي لنادي حرس الحدود.

المدرب المخضرم تحدث عن فترته التاريخية في ولايته الأولى مع الفريق السكندري.

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وتحدث أيضا عن تحديات الموسم الحالي، وكيف كون فريقه لتفادي المنافسة على الهبوط مثل الموسم السابق.

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