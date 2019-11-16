خاص عماد النحاس يختار لـ في الجول بين كلوب وجوارديولا.. وهل هو مدرب دفاعي؟

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:27

كتب : حامد وجدي محمد سمير

عماد النحاس مدرب المقاولون العرب

من يفضل عماد النحاس مدرب نادي المقاولون العرب، بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب؟

هل يعد النحاس مدربا دفاعيا؟ أم أنه يفضل الطرق الهجومية؟

وهل يقبل النحاس بتولي تدريب منتخب مصر الأولمبي؟

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عماد النحاس يجيب عن أسئلة FilGoal.com، ولمشاهدة الإجابات من هنا.

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