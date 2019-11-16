مران الزمالك - انتظام بوطيب.. تدريب خاص من ميتشو
السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:03
كتب : FilGoal
تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية.
خالد بوطيب
النادي : الزمالك
وشهدت تدريبات الفريق يوم السبت انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .
وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق على راحة من تدريبات اليوم.
ولم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.
وحرص الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك على قيادة تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين في المران لتنفيذ التدريب بشكل معين.
وتحدث ميتشو مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
وطلب المدرب الصربي من اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مساعدته خلال المران في منح التعليمات لزملائه.
وحصل مصطفى فتحي على راحة من التدريبات الجماعية بعدما نال إذنا سابقا من الجهاز الفني للفريق.
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وشارك إسلام جابر صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية دون التأثر بالإصابة التي عاني منها بآلام في اليد بعد تعرضه لجزع في مفصل اليد.
ويؤدي جابر التدريبات بدون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء الآلام.
واكتسح الزمالك الأميرية بنتيجة 7-1 وديا يوم الخميس في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة (طالع التفاصيل).
الزمالك كان قد فاز على جولدي 3-0 ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي 2-0 وخسر من وادي دجلة 2-1 في إطار الاستعداد لعودة المباريات المحلية والإفريقية.
ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويواجه مازيمبي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 30 من الشهر نفسه.
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