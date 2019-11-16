مران الزمالك - انتظام بوطيب.. تدريب خاص من ميتشو

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية.

وشهدت تدريبات الفريق يوم السبت انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق على راحة من تدريبات اليوم.

ولم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.