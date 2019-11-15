بالفيديو - ميسي يعود ويقود الأرجنتين للفوز على البرازيل في السوبر كلاسيكو

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - البرازيل

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع منتخب بلاده وقاده إلى الانتصار على الغريم البرازيل.

راقصو التانجو انتصروا على راقصي السامبا بهدف نظيف في السوبر كلاسيكو الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

الأرجنتين لعبت أمام نظيرتها البرازيل للمرة الأولى منذ نصف نهائي كوبا أمريكا الذي انتهى بفوز راقصي السامبا 2-0.

أخبار متعلقة

سواريز: لن أنسى ما فعله معي إنريكي بعد مونديال 2014 العرين في أمان.. تقرير: تشيزني يقترب من التجديد مع يوفنتوس بيكيه: راموس لم يدعوني لحفل زفافه.. وألبا لا يملك رخصة قيادة ماركا: كوستا يغيب عن أتليتكو 3 أشهر

وميسي الذي عاد من إيقاف 3 أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية " كونميبول" بالفساد ليغيب عن 4 وديات، سجل هدف اللقاء الوحيد.

ميسي رافق في خط الهجوم، لاوتارو مارتينز لاعب إنتر، ولوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية.

فيما بدأ الثنائي روبيرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس سويا في هجوم البرازيل.

السيليساو كادوا يتقدمون مبكرا مع الدقيقة التاسعة إثر احتساب ركلة جزاء انبرى لها جيسوس ولكنه أودعها بغرابة خارج المرمى.

والرد لم يتأخر من جانب البرغوث الذي اُحتسبت له ركلة جزاء مع الدقيقة 13.

ليو سدد الكرة على يمين الحارس أليسون بيكر الذي كان بالمرصاد وأبعدها عن مرماه لكنها عادت لميسي من جديد ليسكنها الشباك بسهولة.

هدف كتب خامس أهدافه في شباك الغريم اللاتيني كأكثر المنتخبات التي هز شباكها بالتساوي مع باراجواي.

وميسي بات على بعد 3 أهداف من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كهداف مواجهات الفريقين التي امتدت لأكثر من قرن منذ أول صدام في 1914.

الهداف التاريخي لبلاده برصيد 69 هدفا كاد يضاعف النتيجة مع الدقيقة 45 مستغلا توغل ناجح لكن تسديدته كانت في جسد أليسون.

مع الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة وإن كانت هجمات راقصي التانجو أخطر على مرمى أليسون الذي أبعد أكثر من تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 71 شارك البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مع بلاده لأول مرة في سن 18 عاما و10 أشهر و6 أيام.

وصافرة النهاية أعلنت تتويج الأرجنتين بالنسخة الثانية من بطولة سوبر كلاسيكو الودية التي أقيمت العام الماضي في السعودية أيضا.

اقرأ أيضا:

الرجاء والترجي يعترضان على الصافرة المصرية في البطولة العربية

كيف غيّر صلاح من نظرة أليسون للوطن العربي

بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية"

فيديو في الجول - جمال حمزة يرد "هل أثر الكسل على مسيرته؟"

المحكمة الرياضية ترفض طعن سيتي ضد عقوبته المحتملة

ليونيل ميسي الأرجنتين البرازيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – ساسي يُمتع في اكتساح تونس لـ ليبيا بمشاركة معلول 3 دقيقة | إفريقيا
حلم طوكيو - جنوب إفريقيا.. هل يحقق الأولاد أمام مصر ما لم يفعلوه من قبل؟ 20 دقيقة | حلم طوكيو 2020
"نثق فيه".. بايرن يؤكد استمرار فليك كمدرب للفريق 47 دقيقة | أوروبا
مدرب القناة لـ في الجول: خروجنا من الكأس أمام بورفؤاد لا يعبر عن سير اللقاء 59 دقيقة | مصر
إنبي لـ في الجول: حارسا الأهلي والزمالك على رادارنا في يناير ساعة | الدوري المصري
حلم طوكيو - جنوب إفريقيا تتأهل لمواجهة مصر في نصف النهائي ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك