بالفيديو - ميسي يعود ويقود الأرجنتين للفوز على البرازيل في السوبر كلاسيكو

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع منتخب بلاده وقاده إلى الانتصار على الغريم البرازيل.

راقصو التانجو انتصروا على راقصي السامبا بهدف نظيف في السوبر كلاسيكو الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

الأرجنتين لعبت أمام نظيرتها البرازيل للمرة الأولى منذ نصف نهائي كوبا أمريكا الذي انتهى بفوز راقصي السامبا 2-0.

وميسي الذي عاد من إيقاف 3 أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية " كونميبول" بالفساد ليغيب عن 4 وديات، سجل هدف اللقاء الوحيد.

ميسي رافق في خط الهجوم، لاوتارو مارتينز لاعب إنتر، ولوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية.

فيما بدأ الثنائي روبيرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس سويا في هجوم البرازيل.

السيليساو كادوا يتقدمون مبكرا مع الدقيقة التاسعة إثر احتساب ركلة جزاء انبرى لها جيسوس ولكنه أودعها بغرابة خارج المرمى.

والرد لم يتأخر من جانب البرغوث الذي اُحتسبت له ركلة جزاء مع الدقيقة 13.

ليو سدد الكرة على يمين الحارس أليسون بيكر الذي كان بالمرصاد وأبعدها عن مرماه لكنها عادت لميسي من جديد ليسكنها الشباك بسهولة.

هدف كتب خامس أهدافه في شباك الغريم اللاتيني كأكثر المنتخبات التي هز شباكها بالتساوي مع باراجواي.

وميسي بات على بعد 3 أهداف من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كهداف مواجهات الفريقين التي امتدت لأكثر من قرن منذ أول صدام في 1914.

























































الهداف التاريخي لبلاده برصيد 69 هدفا كاد يضاعف النتيجة مع الدقيقة 45 مستغلا توغل ناجح لكن تسديدته كانت في جسد أليسون.

ميسي كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد توغل ناجح وتسديدة يتصدى لها أليسون#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/I2Zp9jwaPJ — MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019

مع الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة وإن كانت هجمات راقصي التانجو أخطر على مرمى أليسون الذي أبعد أكثر من تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 71 شارك البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مع بلاده لأول مرة في سن 18 عاما و10 أشهر و6 أيام.

وصافرة النهاية أعلنت تتويج الأرجنتين بالنسخة الثانية من بطولة سوبر كلاسيكو الودية التي أقيمت العام الماضي في السعودية أيضا.

ميسي يرفع كأس السوبر كلاسيكو بعد الفوز على البرازيل 🏆🇦🇷pic.twitter.com/KcX8He1Jjm — FilGoal (@FilGoal) November 15, 2019

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