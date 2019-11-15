بالفيديو - ميسي يعود ويقود الأرجنتين للفوز على البرازيل في السوبر كلاسيكو
الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 21:10
كتب : FilGoal
عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع منتخب بلاده وقاده إلى الانتصار على الغريم البرازيل.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
راقصو التانجو انتصروا على راقصي السامبا بهدف نظيف في السوبر كلاسيكو الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.
الأرجنتين لعبت أمام نظيرتها البرازيل للمرة الأولى منذ نصف نهائي كوبا أمريكا الذي انتهى بفوز راقصي السامبا 2-0.
وميسي الذي عاد من إيقاف 3 أشهر بسبب اتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية " كونميبول" بالفساد ليغيب عن 4 وديات، سجل هدف اللقاء الوحيد.
أول أهداف السوبر كلاسيكو.. ميسي يفتتح أهداف القمة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/onsUNS9hfR— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
ميسي رافق في خط الهجوم، لاوتارو مارتينز لاعب إنتر، ولوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية.
فيما بدأ الثنائي روبيرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس سويا في هجوم البرازيل.
تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل #الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/6a8o5AUroA— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة الأرجنتين#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/ZhNk43XoO4— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
السيليساو كادوا يتقدمون مبكرا مع الدقيقة التاسعة إثر احتساب ركلة جزاء انبرى لها جيسوس ولكنه أودعها بغرابة خارج المرمى.
ركلة جزاء للبرازيل.. جيسوس أضاعها بغرابة شديدة#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/eEyeO7ujU4— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
والرد لم يتأخر من جانب البرغوث الذي اُحتسبت له ركلة جزاء مع الدقيقة 13.
ليو سدد الكرة على يمين الحارس أليسون بيكر الذي كان بالمرصاد وأبعدها عن مرماه لكنها عادت لميسي من جديد ليسكنها الشباك بسهولة.
هدف كتب خامس أهدافه في شباك الغريم اللاتيني كأكثر المنتخبات التي هز شباكها بالتساوي مع باراجواي.
وميسي بات على بعد 3 أهداف من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كهداف مواجهات الفريقين التي امتدت لأكثر من قرن منذ أول صدام في 1914.
الهداف التاريخي لبلاده برصيد 69 هدفا كاد يضاعف النتيجة مع الدقيقة 45 مستغلا توغل ناجح لكن تسديدته كانت في جسد أليسون.
ميسي كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد توغل ناجح وتسديدة يتصدى لها أليسون#الارجنتين_البرازيل#سوبر_كلاسيكو #MBCAction pic.twitter.com/I2Zp9jwaPJ— MBC Action (@mbcaction) November 15, 2019
مع الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة وإن كانت هجمات راقصي التانجو أخطر على مرمى أليسون الذي أبعد أكثر من تسديدة قوية.
وفي الدقيقة 71 شارك البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مع بلاده لأول مرة في سن 18 عاما و10 أشهر و6 أيام.
وصافرة النهاية أعلنت تتويج الأرجنتين بالنسخة الثانية من بطولة سوبر كلاسيكو الودية التي أقيمت العام الماضي في السعودية أيضا.
ميسي يرفع كأس السوبر كلاسيكو بعد الفوز على البرازيل 🏆🇦🇷pic.twitter.com/KcX8He1Jjm— FilGoal (@FilGoal) November 15, 2019
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