الرجاء والترجي يعترضان على إدارة البنا وجريشة لمبارتيهما في البطولة العربية

اعترض ناديا الرجاء المغربي والترجي التونسي على ثنائي التحكيم المصري الذي يدير مبارتيهما في البطولة العربية للأندية.

الرجاء يلتقي مع غريمه اللدود الوداد في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بصافرة الحكم المصري محمود البنا.

أما الترجي فيلتقي مع أولمبيك آسفي المغربي في نفس الدور بقيادة تحكيمية لجهاد جريشة.

ونشر الموقع الرسمي للرجاء اعتراضا عبر موقعه الرسمي يؤكد طلبه تغيير حكم المباراة أمام الوداد في إياب البطولة العربية للأندية، "بسبب إدارة الحكم المصري لآخر مباراة جمعت الفريق الأحمر بمنافسه المريخ السوداني".

وذكرت صحيفة le360 المغربية أن الترجي اعترض كذلك على جريشة بسبب إدارته لمباراة الأزمة مع الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما أدى إلى إيقافه قبل رفع هذا القرار.

ونقلت عن مصادرها "طالبت إدارة الترجي بتغيير حكم المباراة وتعويضه بحكم آخر حماية لجريشة وللناديين، وذلك لتفادي أية تأويلات قد تلقي بظلالها على المباراة".

وأشارت إلى أن "أولمبيك آسفي، بدوره يسير في اتجاه مراسلة الاتحاد العربي للغرض ذاته، إذ يسعى بدوره إلى تغيير الطاقم التحكيمي المعين لإدارة هذه المباراة القوية".

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وشهدت مواجهة ذهاب نهائي أبطال إفريقياالتي توج بلقبها الترجي العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

ووجه بطاقة صفراء في الدقيقة 83 لـ بن شريفية حارس الترجي بداعي إهدار الوقت مما أثار حفيظة لاعبي الفريق التونسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الرجاء والوداد في البطولة العربية قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت إليها مواجهة الترجي وآسفي.

ونال جريشة لقب أفضل حكم في الجولة الثانية من الدوري المصري بناء على الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام.

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