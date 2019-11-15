المحكمة الرياضية ترفض طعن سيتي ضد عقوبته المحتملة بحرمانه من دوري الأبطال

أقرت المحكمة الرياضية ببطلان طلب مانشستر سيتي بوقف تحقيقات الاتحاد الأوروبي "يويفا" في خرقه لقواعد اللاعب المالي النظيف، وبالتالي سيتم استئناف التحقيقات.

ويمكن للمكتب القضائي لهيئة يويفا للتحكم المالي للأندية أن يعقد جلسة استماع قريبا، وفيها قد يواجه مانشستر سيتي إيقافا من المشاركة في المسابقات الأوروبية المختلفة، وذلك وفقا لعدة مصادر إنجليزية مثل "دايلي ميل" و"سكاي سبورتس".

سيتي كان قد اعترض على قانونية قرار يويفا بفتح التحقيق، واتجه للمحكمة الرياضية، لكنها أقرت ببطلان الاعتراض لأن العملية القضائية لم تنته بعد. (طالع التفاصيل)

ماذا يحدث؟

اتهم الاتحاد الأوروبي مانشستر سيتي بالتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف في شهر يناير الماضي عن طريق إدخال 60 مليون جنيه إسترليني لخزائن النادي من شركة "أبو ظبي يونايتد" بدلا من الراعي الرسمي "طيران الاتحاد" من أجل ضم رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها سيتي يخرق قواعد اللعب المالي النظيف إذ تم اتهامه بها في عام 2014.

وفي ذلك الوقت توصل سيتي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقتضي بدفع غرامة مالية قدرها 49 مليون جنيه إسترليني مع تعليق 32 مليون إسترليني منها، مع تخفيض قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

وإن تم إثبات اختراق سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف فهو قد يتم حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على أقل تقدير.

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