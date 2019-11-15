خاص بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية"

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 15:15

كتب : عمر أشرف

بودكاست سوالف

تستمر مناقشتنا لنهضة وتطور الكرة السعودية في الآونة الأخيرة من كافة الأصعدة، هذه المرة نتناول قصة مختلفة للغاية، كم دربي يوجد في الدوري السعودي؟ ما الأطراف التي تمثل مواجهاتها نوعا خاصا من المنافسة التي تشبه بطولة خاصة؟

ربما نعرف دربي الرياض ودربي جدة وكلاسيكو السعودية، لكن هل تعرف دربي الشرقية؟ أو القصيم؟ من الأندية التي تشكل كل دربي؟

بودكاست "سوالف" يناقش كل ما يخص الكرة السعودية وقضاياها، في حلقات تنقسم دوما إلى شقين.

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اليوم موعدنا مع الحلقة الثالثة التي يقدمها عمر أشرف.

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