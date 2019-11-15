خاص فيديو في الجول - جمال حمزة يرد "هل أثر الكسل على مسيرته؟"

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 15:36

كتب : حامد وجدي

جمال حمزة - الزمالك

رد جمال حمزة لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق على اتهام البعض له بالكسل أثناء مشواره كلاعب كرة قدم وتأثيره على مسيرته.

مهاجم نادي الزمالك قال لـ FilGoal.com: "لكل لاعب أسلوب لعب مختلف، وفي المواسم الأخيرة مر الفريق بنتائج سلبية وضغط جماهيري، لكن الأمر لم يكن له علاقة بالكسل".

وأتم "حصدت كل البطولات مع الزمالك، وإذا كان الكسل من البداية لم أكن لأبدأ مع الزمالك بعمر الـ 17 وسط مجموعة كبيرة من الأسماء الكبيرة هجوميا".

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شاهد إجابة جمال حمزة.

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فيديو في الجول جمال حمزة

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