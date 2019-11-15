رد جمال حمزة لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق على اتهام البعض له بالكسل أثناء مشواره كلاعب كرة قدم وتأثيره على مسيرته.

مهاجم نادي الزمالك قال لـ FilGoal.com: "لكل لاعب أسلوب لعب مختلف، وفي المواسم الأخيرة مر الفريق بنتائج سلبية وضغط جماهيري، لكن الأمر لم يكن له علاقة بالكسل".

وأتم "حصدت كل البطولات مع الزمالك، وإذا كان الكسل من البداية لم أكن لأبدأ مع الزمالك بعمر الـ 17 وسط مجموعة كبيرة من الأسماء الكبيرة هجوميا".

شاهد إجابة جمال حمزة.

video:1

طالع أيضا:

عبد الحفيظ: حمدي فتحي يخضع للجراحة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل

سيراميكا لـ في الجول: لن نخوض أي مواجهة في الدرجة الثانية قبل حل أزمة مباراة الرزقا

إعادة لنسخة 2005.. المكسيك أمام البرازيل في نهائي كأس العالم للناشئين 2019

عصام مرعي: استعدنا عبد الشافي وشيكابالا.. والناشئون أهم مكسب بعد الفوز على الأميرية

أحمد فتوح لـ في الجول: توقعت تألق مصطفى محمد.. وأعلم قدرات رمضان جيدا