أليسون: صلاح كون لدي صورة إيجابية عن الوطن العربي

قال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل إن محمد صلاح زميله في الفريق الإنجليزي كون لديه صورة إيجابية عن الوطن العربي بسبب الطريقة التي يتعامل بها معه، وذلك في تصريحاته لقناة "العربية".

أليسون النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وصرح أليسون قائلا: "من الجميل التواجد في السعودية والرياض تحديدا، شرف كبير أن نشارك في سوبر كلاسيكو وهي مواجهة لها طابع خاص، نمتلك منتخبا جيدا ولاعبين من أعلى مستوى والأمر ذاته بالنسبة للأرجنتين".

وأضاف "لذا تواجدنا في السعودية أمر جيد جدا وآمل أن يستمتع الجميع بالمباراة".

وواصل "الفارق الوحيد بين المباريات الرسمية والودية أننا لا نلعب أمام أنصار المنتخبين فقط لكن أمام مختلف الجماهير حول العالم ومن يريد متابعة عرض كروي رائع ومباراة ممتازة".

وأكمل أليسون "كل هذا لن يغير حقيقة أننا سنقدم كل ما لدينا للفوز بالمباراة، لأننا نسعى لتحقيق أهدافنا من خلال تلك المباراة".

وتابع "مواجهة الأرجنتين فرصة لنا لمعرفة الأسلوب الذي سنتبعه فيما هو قادم من مباريات".

منتخب البرازيل يواجه الأرجنتين في الرياض في مباراة ودية دولية يوم الجمعة في تمام السابعة مساء.

واستطرد حارس الحمر "كان من الجيد أن أواجه ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم ورائع جدا بما يقدمه، واجهته 3 مباريات من قبل مع روما وليفربول وكوبا أمريكا الأخيرة، شعور مميز أن تواجهه".

وأردف "لكن لا أعتقد أن الأرجنتين هي ميسي فقط، إنه فريق رائع ولاعبون من النخبة وسنواجههم، كما أنه من المميز أن نواجه ميسي وآمل أن نفوز عليه وعلى رفاقه".

البرازيل فازت ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بنتيجة 2-0 قبل أن تتوج باللقب.

وتطرق أليسون لغياب نيمار عن المواجهة للإصابة قائلا: "نريد دائما تواجد نيمار معنا، إنه لاعب مميز لكنه يعاني من إصابة للأسف وهو أمر يحدث في اللعبة، ونتعامل بشكل جيد في غيابه وحدث الأمر في كوبا أمريكا، ومن عوضوه قاموا بعمل جيد، منتخب البرازيل قام بعمل جيد في آخر 3 سنوات، أمامنا هدف كبير هو التأهل لكأس العالم".

وتابع "هذا الهدف يدعونا للتعامل مع كافة الظروف ومنها الإصابات سواء مع نيمار أو غيره، لكن هذا لا ينفي حقيقة أهمية نيمار بالنسبة للبرازيل".

نيمار تعرض للإصابة في منتصف شهر أكتوبر الماضي وغاب عن آخر 4 مواجهات لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي كما لم يشارك في أي مباراة بدوري الأبطال حتى الآن خلال الموسم الجاري.

وتطرق للحديث عن صلاح في نهاية الحوار قائلا: "أتحدث مع صلاح في بعض الأوقات، إنه شخص رائع على الصعيد الإنساني وطريقته في الحياة تقدم صورة إيجابية عن أبناء هذه المنطقة من العالم".

وأتم "هو مثل يحتذى به وأنا معجب به جدا، سبق ولعبنا سويا في روما، والآن في ليفربول، وبسببه أصبح لدي فكرة إيجابية عنكم أنتم في هذا الجزء من العالم".

أليسون زامل صلاح في روما لمدة موسم قبل أن يرحل النجم الدولي المصري إلى ليفربول ثم يتبعه بعدها بموسم الحارس البرازيلي إلى نفس النادي.

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