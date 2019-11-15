تولى محمد ياسين تدريب المريخ البورسعيدي خلفا لـ أشرف خضر.

وعلم FilGoal.com أن الاختيار وقع على ياسين باعتباره أحد أبناء النادي، وقد سبق له قيادة المريخ وقيادته لدورة الترقي للدوري الممتاز مرتين متتاليتين، وكان قريبا من الصعود للقسم الأول.

ومن المنتظر أن يبدأ ياسين مهام عمله غدا السبت استعدادا لقيادة الفريق أمام منتخب السويس يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المريخ قد أنهى ارتباطه بـ أشرف خضر عقب الهزيمة 2-3 أمام كوكاكولا في إطار منافسات مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وودع المريخ منافسات كأس مصر اليوم الجمعة بخسارته 1-4 أمام الترسانة، مباراة قادها مؤقتا ولاء حسن.

ويحتل المريخ المركز العاشر في مجموعة القاهرة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

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