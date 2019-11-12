قرر مجلس إدارة المريخ إنهاء الارتباط وديا مع المدير الفني للفريق أشرف خضر.

ويأتي قرار المجلس برئاسة أحمد جوهر، بعد الهزيمة من كوكاكولا 3-2 في إطار منافسات مجموعة القاهرة والقناة في الممتاز ب.

وعلم FilGoal.com أن الساعات المقبلة ستشهد اجتماعا بين جوهر وخضر لإنهاء العقد بالتراضي، حيث يتضمن عقد خضر شرطا جزائيا، حيث يسعى جوهر للوصول لحل يرضي الطرفين.

وصار من المنتظر أن يقود ولاء حسن المدرب العام الفريق ضد الترسانة في كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

ويحتل المريخ المركز العاشر بنقطتين، فيما يتصدر كوكاكولا المركز السادس بـ6 نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول من 12 فريقا إلى الدوري الممتاز مباشرة.

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