تمهيدي كأس مصر - بورفؤاد يطيح بالقناة.. وبتروجت يرحب بـ علاء عبد العال

أطاح نادي بورفؤاد بنظيره القناة من الدور التمهيدي قبل الأخير لكأس مصر.

بورفؤاد فريق القسم الثالث تمكن من التغلب على القناة فريق القسم الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل إبراهيم إيكا، وأحمد فرج، وأحمد عيد لـ بورفؤاد، فيما سجّل فتحي عثمان هدف القناة الوحيد.

كما عبر بتروجت إلى الدور المقبل بفوزه على الفيوم 3-0، ثلاثية سجلها إيزيكيال، وأحمد ربيع، وإبراهيم صلاح.

وقاد شريف عفيفي بتروجت فنيا بإشراف علاء عبد العال الذي تولى مهمة تدريب الفريق يوم أمس، ويبدأ مهمته الفعلية من المباراة المقبلة.

كما تجاوز الترسانة نظيره المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فرغم تقدم المريخ منذ الدقيقة الثالثة بواسطة فراويلة، فيما أ÷در إيهاب فؤاد ركلة جزاء للترسانة، قبل أن يسجل بنفسه، وزميله أحمد عماد، فيما سجل سيد حمدي هدفين.

وكانت مباريات أمس الخميس من مباريات الدور التمهيدي قبل الأخير لكأس مصر قد شهدت عبور الإعلاميين على حساب طهطا بعد الفوز عليه 1-0.

كما فاز بني سويف على المنيا 4-0، وتخطى تليفونات بني سويف نظيره الواسطي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

أم الأربعاء الماضي فشهد تأهل السنؤلاوين بعد عبوره عقبة مركز شباب ميت الخولي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة شهدت 3 حالات طرد للفريق الخاسر، و3 ركلات جزاء؟

كما فاز العبور على الشرقية للدخان بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وتختتم مباريات الدور غدا السبت بـ 6 مباريات:

دكرنس يلعب أمام نهضة العامرية، والزرقا يواجه النصر، وبلدية المحلة يصطدم بـ عرب الرمل، والمنصورة يتحدى نبروه، وكفر الشيخ يواجه فاركو، والحمام يتحدى غزل شبين.

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