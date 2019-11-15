عاجل أحمد جمعة يغادر معسكر المنتخب للإصابة

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 13:28

كتب : FilGoal

أحمد جمعة - مران منتخب مصر

تعرض أحمد جمعة مهاجم منتخب مصر للإصابة خلال تدريبات الفريق الصباحية استعدادا لمواجهة جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021.

وجاءت إصابة جمعة في الركبة خلال المران الصباحي بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر على أثرها المعسكر ولن يتمكن من السفر مع الفريق لرحلة جزء القمر.

وسيخضع اللاعب للفحوصات الطبية وإجراء أشعة لتحديد مدى إصابته بعد التنسيق بين محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي المصري.

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وشارك جمعة لمدة 34 دقيقة ضد كينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم المقبلة. كما لعب شوطا في ودية ليبيريا خلال الشهر الجاري.

وكان منتخب مصر قد استهل التصفيات بالتعادل بنتيجة 1-1 مع ضيفه كينيا.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى جزر القمر لمواجهة المنتخب في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 يوم الإثنين.

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