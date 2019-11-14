ديلي ميل: سيتي تقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة ليفربول

تقدم نادي مانشستر سيتي بشكوى رسمية للجنة الحكام بالدوري الإنجليزي ضد مايكل أوليفر حكم مباراة الفريق ضد ليفربول يوم الأحد الماضي، حسب جريدة ديلي ميل.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي على قرارات الحكم الذي حرمه من ركلتي جزاء حسب وجهة نظره.

وأفادت جريدة ديلي ميل يوم الأربعاء أن نادي مانشستر سيتي تقدم يوم الإثنين بشكوى إلى مايك دين رئيس لجنة الحكام ضد أوليفر.

ومن المنتظر أن يدلي دين بتصريحات بشأن الأمر حين تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس لمناقشة أداء تقنية حكم الفيديو VAR حتى الآن.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "قرارات التحكيم؟ لا تسألوني أنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أسألوا الحكام ولا تسألوني أنا. لن أتحدث نهائيا عن قرارات الحكم".

وتابع "لا أريد الشكوى من قرارات الحكم ولن أتحدث عنهم".

عقب اللقاء ظهر جوارديولا وهو يصافح طاقم التحكيم ويقول لهم "شكرا جزيلا"، فهل كان يسخر منهم؟

سؤال جديد أجاب عنه بيب قائلا: "لا أبدا. كنت مهذبا للغاية وهنأته على الأداء".

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ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

































































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