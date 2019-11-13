خاص خبر في الجول – حسين الشحات جاهز لمواجهة كينيا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 13:43

كتب : بسام أبوبكر

حسين الشحات - مصر - بوتسوانا

أصبح حسين الشحات جناح منتخب مصر جاهزا لمواجهة كينيا في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان الشحات قد تعرض لكدمة قوية في مواجهة ليبيريا الودية، خرج على إثرها مستبدلا خلال الشوط الأول من فوز منتخب مصر 1-0.

ولكن، علم FilGoal.com أن الشحات صار جاهزا للمواجهة التي تقام في استاد برج العرب يوم الخميس.

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ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني، ثم يتجه إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم 18 نوفمبر في الجولة الثانية للمجموعة التي تضم أيضا توجو.

صاحب الـ27 عاما لديه 5 مباريات دولية، ولم يسجل بقميص المنتخب من قبل.

ومع الأهلي هذا الموسم سجل الجناح 3 أهداف في 4 مباريات.

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