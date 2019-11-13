خاص خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك حتى تقرير مصيره

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 14:47

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك - الإنتاج الحربي

صار خالد بوطيب مهاجم الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، حتى تقرير مصيره من قبل إدارة النادي.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بوطيب مرشح بقوة للخروج من قائمة الزمالك في يناير المقبل، وعلى إثر ذلك، خرج المهاجم المغربي من حسابات المدير الفني للفريق، ميلوتين "ميتشو" سريدوفيتش حتى يتخذ قرارا بشأنه.

وفي الوقت نفسه، علم FilGoal.com أن بوطيب لائق من الناحية الطبية للمشاركة في مران الفريق رغم تأثره بإصابته القديمة بكدمة في الركبة.

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صاحب الـ32 عاما انضم للزمالك في الشتاء الماضي من مالاتياسبور التركي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

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