مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن إصابة محمد صلاح وطلب حضور الجماهير لمواجهة كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

البدري قال في المؤتمر الصحفي عن محمد صلاح: "لديه إصابة بعد مباراة مانشستر سيتي وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون موجود خلال الفترة المقبلة".

وتابع "يوجد 4 بدلاء في مركز صلاح وهم قادرين على تعويض غيابه".

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الطبيب محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب الفريق لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر للإصابة (طالع التفاصيل).

كما تطرق للحديث عن إصابة حمدي فتحي "أتمنى الشفاء لـ حمدي فتحي والعودة بشكل سريع وكنت قلق من الإصابة واطمأنت عندما علمت بأنها إصابة في الغضروف، سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".

وعن مواجهة كينيا "لدينا رغبة قوية في الفوز التي نسعى إليها ولدي ثقة كبيرة في الروح الموجودة بين اللاعبين في الفترة الحالية".

وأكمل "الجميع انتقدني بسبب ضم 32 لاعبا وقت إعلان القائمة، كان هناك فرق تخوض مباريات ومحترفين ومباريات إفريقية، والآن نلعب بقائمة تضم 24 لاعبا".

وأضاف "لا توجد مشاكل قبل مباراة الغد، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة في مباراتين قادمتين".

وطالب بالحضور الجماهيري "أتمنى حضور الجماهير ومؤازرة المنتخب، وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين".

وتحدث عن استعدادات الفترة المقبلة "المرحلة التالية سيتم تغيير القاعدة وتوسيع قاعدة الاختيار بإذن الله وهناك لاعبي المنتخب الأولمبي بالتأكيد سينضم منهم للمنتخب".

وأتم "المنتخب جيد ولدينا لاعبين مميزين وهي مرحلة واللاعبين يعلمون جيدا أن الظروف صعبة في ظل توقف الدولي، ولدينا ثقة في اللاعبين المتاحين".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

طالع أيضا

كينيا لم تسجل أبدا في مصر ضد الفراعنة

خبر في الجول - بوطيب خارج حسابات ميتشو

خبر في الجول - الشحات جاهز لكينيا

طارق يحيى يقود طلائع الجيش