بالنسبة لمدافع مصر السابق المتوج بكأس إفريقيا 1998، تكمن مشكلة الفراعنة في النصف الهجومي، قبل المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني حسام البدري.

يرى سامي الشيشيني أن البدري يواجه أزمة في الشق الهجومي بسبب غياب العديد من العناصر الأساسية، مما انعكس على أداء الفريق في مباراتين وديتين استعد بهما لمواجهة كينيا يوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقال لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com:"غياب عبد الله السعيد أثر كثيرا على مستوى المنتخب لأنه أفضل من يقوم بدور صانع الألعاب. قد يلعب مكانه محمد مجدي أفشة، لكن السعيد أفضل لاعب في هذا المركز. هناك مشكلة أخرى، ألا وهي غياب محمد صلاح بسبب الإصابة".

وواصل "سيتأثر الهجوم لأننا نعاني من عقم تهديفي وكان ذلك واضحا في المباراتين الوديتين (ضد بوتسوانا وليبيريا). فزنا في المباراتين بهدفين للاعب وسط وليس مهاجما. لدينا مشكلة أمام مرمى المنافس، في لقاء ليبيريا أتيحت لأحمد سيد زيزو 4 فرص محققة لم يسجل أيا منها، قد أعذره لأنها أول مباراة دولية له، وبقية المهاجمين لا يتمتعون بخبرة كافية".

واختار الشيشيني التشكيلة التالية لمصر:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد فتحي

الوسط: محمود تريزيجيه - طارق حامد - أفشة - محمد النني - زيزو

الهجوم: محمود كهربا

مشاركة حسين الشحات أمام كينيا كانت محل شك، لكن علم FilGoal.com أن لاعب الأهلي جاهز للمواجهة التي يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية. (التفاصيل)

ولم يختر الشيشيني، الشحات، ظنا أن الإصابة قد تحرمه من المباراة.

وأضاف "هناك حل آخر، أن يلعب كهربا كجناح أيمن بدلا من زيزو، وأن يكون المهاجم أحمد جمعة أو حسام حسن. المباراة ستكون صعبة لأن فريقنا ليس في أفضل حال ولا أنياب له خاصة مع غياب صلاح. لابد أن نلعب بشكل جماعي وأن نظهر بوجه مختلف عن المباراتين الوديتين الأخيرتين".

وأتم "المنتخب افتقد السعيد وكذلك محمد فاروق. الإصابات وابتعاد لاعبي بيراميدز ووجود عناصر مع الفريق الأولمبي، كل ذلك أثر عليه، لكن الأهم في النهاية هو الفوز لأن التصفيات هي مرحلة تجميع نقاط".

أنت ما رأيك؟ ما التشكيل الأمثل لمصر في المباراة؟

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