مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 17:56

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي

ظهر حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء بعد رحيله عن معسكر منتخب مصر بعدما تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وكان حمدي فتحي يتسند على عكازين وشاهد المران من على مقاعد البدلاء.

وقرر الأهلي في وقت سابق سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لإجراء عملية الغضروف.

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وانتظم حسام عاشور في المران الجماعي وكذلك جونيور أجايي، وأدى وليد سليمان تدريبات بدنية وتأهيلية.

وخصص ريني فايلر مدرب الفريق فقرة للعب كرة اليد للتخلص من حالة الملل.

واستمر الأهلي في تصعيد العديد من اللاعبين الناشئين في ظل النقص العددي في الفريق لانضمام الكثير لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي.

وعقد عدلي القيعي مستشار التسويق جلسة مطولة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على هامش المران.

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