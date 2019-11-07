مفوض الدوري الأمريكي يحسمها: إبراهيموفيتش وقع لـ ميلان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

قال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي أن زلاتان إبراهيموفيتش وقع لـ ميلان الإيطالي.

الهداف السويدي المخضرم ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية ديسمبر المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاربر قال لشبكة "ESPN" عن السويدي البالغ 38 عاما: "أنه شخصية مميزة، يجعلك مشغولا ونحن نحتاج للاعبين بمثل شخصيته مثلما حديث مع ديفيد بيكام منذ سنوات قليلة".

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وتابع "أنه بعمر الـ 38 عاما ووقع للتو مع ميلان، واحد من أكبر الأندية في العالم".

وواصل جاربر: "حطم أرقام قياسية في موسمين بالدوري الأمريكي، آمل في بقاءه وهذا يعتمد على لوس أنجلوس جالاكسي".

وأتم "أنا سعيد لوجوده هنا وأحب لحظاته خاصة عندما يتحدث كشخص آخر".

السويدي سجل 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم.

وتوج زلاتان بلقب الدوري الإيطالي والسوبر مع ميلان خلال موسمين قضاهما بقميص الفريق قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

وربطت التقارير السويدي بالانتقال لصفوف بولونيا الإيطالي أو أحد أندية الدوري الإسباني في الأيام الأخيرة.

وكان ميلان قريبا في يناير الماضي من ضم السويدي لكنه فضل البقاء رفقة لوس أنجلوس جالاكسي.

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