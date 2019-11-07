مفوض الدوري الأمريكي يحسمها: إبراهيموفيتش وقع لـ ميلان

قال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي أن زلاتان إبراهيموفيتش وقع لـ ميلان الإيطالي.

الهداف السويدي المخضرم ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية ديسمبر المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاربر قال لشبكة "ESPN" عن السويدي البالغ 38 عاما: "أنه شخصية مميزة، يجعلك مشغولا ونحن نحتاج للاعبين بمثل شخصيته مثلما حديث مع ديفيد بيكام منذ سنوات قليلة".

وتابع "أنه بعمر الـ 38 عاما ووقع للتو مع ميلان، واحد من أكبر الأندية في العالم".

وواصل جاربر: "حطم أرقام قياسية في موسمين بالدوري الأمريكي، آمل في بقاءه وهذا يعتمد على لوس أنجلوس جالاكسي".

وأتم "أنا سعيد لوجوده هنا وأحب لحظاته خاصة عندما يتحدث كشخص آخر".

السويدي سجل 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم.

وتوج زلاتان بلقب الدوري الإيطالي والسوبر مع ميلان خلال موسمين قضاهما بقميص الفريق قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

وربطت التقارير السويدي بالانتقال لصفوف بولونيا الإيطالي أو أحد أندية الدوري الإسباني في الأيام الأخيرة.

وكان ميلان قريبا في يناير الماضي من ضم السويدي لكنه فضل البقاء رفقة لوس أنجلوس جالاكسي.

video:1

طالع أيضا

مزيج من العنف والملل ضد ليبيريا.. حمدي فتحي ينصر المنتخب مجددا

مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد أحداث لقاء السلة

ميدو: منتخب مصر سيئ للغاية.. البعض لا يستحق نيل شرف اللعب للفراعنة

استبعاد مرعي وطاهر من الأوليمبي.. واللجنة الطبية توافق على استبدالهما