تقرير: إبراهيموفيتش يُفضل بولونيا على ميلان ونابولي

قالت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يُفضل الانضمام لـ بولونيا عن ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للدوري الإيطالي.

السويدي البالغ 38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري الأمريكي لموسم 2019.

الصحيفة الإيطالية تحدثت عن مكالمة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الذي تحدث مع السويدي قائلا له: "تعال وأحظى بالمرح عندما تُمتع الجميع في إيطاليا" بملعب ريناتو دا لارا.

إبراهيموفيتش يمتلك علاقة قوية مع ميهايلوفيتش الذي لعب معه وتدرب تحت قيادته عندما تولى الأخير مسؤولية المدرب المساعد في إنتر في الفترة ما بين 2006 و2008.

ووفقا للتقرير فأن مهاجم يوفنتوس وإنتر سوف يتخذ قراره يوم 10 ديسمبر المقبل.

مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق (طالع التفاصيل).

والتر ساباتيني المدير الرياضي لـ بولونيا الإيطالي أعلن سابقا دخول ناديه في مفاوضات بالفعل مع زلاتان (طالع التفاصيل).

السويدي سجل 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم.

وتوج زلاتان بلقب الدوري الإيطالي والسوبر مع ميلان خلال موسمين قضاهما بقميص الفريق قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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