خليلوزيتش عن استبعاد حمد الله من منتخب المغرب: لا يجب لأي شخص أن يكون أنانيا

وصف وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أسباب استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله من قائمة المنتخب.

ويستعد أسود الأطلس لافتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون بلقاء موريتانيا.

ووفقا لموقع "le360" قال خليلوزيتش عن مهاجم النصر السعودي في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي أي شيء ضده غير أنني سمعت الكثير، والمنتخب المغربي يحتاج إلى الصفاء والهدوء".

وتابع "المنتخب الوطني فوق الجميع ولا يجب لأي شخص أن يكون أنانيا، ورغم إمكانياته إلا أن تصرفاته ربما غير مقبولة".

وأضاف "تحدثت مع العديد من اللاعبين بخصوصه ودائما ما تقع أشياء معه".

ورفض البوسني التعليق على قرار اعتزال حمد الله الذي أعلنه منذ أيام (طالع التفاصيل).

ولعب حمد الله 16 مباراة دولية سجل فيهم 7 أهداف.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الموريتاني وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

video:1

اقرأ أيضا

تعرف على ما قاله غريب قبل مباراة الكاميرون

طارق يحيى يقترب من فريق في الدوري المصري

جلال: لا تقارنوا مباراة مالي بأي مواجهة أخرى

الأهلي يبدأ إجراءات سفر حمدي فتحي

عبد الحفيظ يرد على أنباء تأجيل مواجهة النجم