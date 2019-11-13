يقترب طارق يحيى عضو اللجنة الفنية بالزمالك من تولي مسؤولية نادي طلائع الجيش، بعد رحيل البرازيلي سيرخيو فارياس بعد خروج الفريق من الدور الثاني لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العسكرية بالصين.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي أن عبد الحميد بسيوني مهاجم الزمالك السابق، سيعاون يحيى في مهمته الجديدة.

ومن المنتظر أن يكون الثنائي حاضرا لمران الفريق يوم الأربعاء.

وكانت آخر مهمة تدريبية لطارق يحيى هي قيادة سموحة قبل أن يتولى مسؤولية تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع المدير الفني الحالي ميتشو.

وسبق ليحيى تدريب الجيش بين يوليو 2015 ويوليو 2016، قبل أن يتولى مسؤولية الفريق مرة أخرى في عام 2017.

صاحب الـ58 عاما لعب 49 مباراة مع طلائع الجيش، فاز في 13 وتعادل في 17 وخسر في 19.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ17 في الدوري المصري بنقطتين من 3 مباريات، ويستهل عودته للدوري بمواجهة الإنتاج الحربي يوم 28 نوفمبر.

في وقت لاحق، أعلن وافق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالكعلى اعتذار طارق يحيي عن مهمته بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.

كما وافق المجلس أيضا على انتقال عبد الحميد بسيوني مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى في طلائع الجيش.

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