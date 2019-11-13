خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: لم يبلغنا أحد بتأجيل مواجهة النجم الساحلي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - النجم الساحلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ناديه لم يتلق أي خطاب بتأجيل مباراة النجم الساحلي في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "حتى الآن نستعد للقاء بشكل طبيعي، على أساس موعد المباراة والسفر المحدد من قبل".

وأضاف "تركيزنا الحالي على لقاء الجونة بعد فترة التوقف الطويلة".

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية النجم الساحلي تأجيل مواجهة ملعب رادس من يوم 29 نوفمبر إلى يوم 30 نوفمبر.

ويواجه الأهلي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في عودة مسابقة الدوري بعد انقضاء بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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