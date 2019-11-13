مؤتمر أسامة جلال: لا تقارنوا مباراة مالي بأي مواجهة أخرى

طلب أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي عدم مقارنة أداء الفريق ضد مالي في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بأي مواجهة أخرى نظرا لأنها كانت ضربة البداية للبطولة القارية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعتين، التي تأتي بعد تأهل منتخب مصر لنصف النهائي:"أتمنى عدم مقارنة مباراة الافتتاح أمام مالي بأي مباراة أخرى، ضربة البداية صعبة لأي فريق".

وأوضح جلال "لا يوجد توتر لدينا فى المباريات ونلعب للفوز دائما والأداء يتحسن من مواجهة لأخرى، هناك هدف واحد الآن داخل المعسكر وهو التأهل للأولمبياد ومن ثم الفوز ببطولة أمم إفريقيا".

وشدد جلال على صعوبة مباراة الكاميرون التي "تضم لاعبين جيدين، لكننا مستعدون للفوز و الاستمرار فى تصدر المجموعة".

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وأضاف "تأهلنا للدور نصف النهائي لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي. المدرب شوقي غريب لا يضغطنا في المباريات، حتى بعد تقدم غانا مرتين كان يطالبنا بالصبر والوقوف جيدا وأن التعادل والفوز سيأتيان، وهو ما تحقق".

وعن إقصاء المنتخب الوطني الأول من ثمن نهائي كأس إفريقيا في يوليو الماضي قال:"الفريق قدم كل ما لديه ولم يكن موفقا، لا أحد يريد الخسارة ونحن لا نضعهم تحت ضغط أو أي شيء. الأولمبياد حلم أي لاعب، لكننا لازلنا في البطولة ولم نضمن تذكرة طوكيو، وعلينا أن نعمل بكد في المباريات المقبلة لضمان هذا الحلم".

ويكفي الفراعنة التعادل أمام الكاميرون يوم الخميس لضمان صدارة المجموعة الأولى والتي تجعلهم يواجهون وصيف المجموعة الثانية.

وتتأهل 3 منتخبات، من أصل 8 تشارك في البطولة، إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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