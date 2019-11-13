مؤتمر غريب: تأهلنا إلى نصف النهائي لكن لم نحقق هدفنا بعد.. ورسالة للجماهير

قال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي إن مصر ربما تأهلت إلى نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما لكنها لم تحقق الهدف المرجو حتى الآن وهو البقاء في استاد القاهرة، كما وجه رسالة للجماهير مطالبا إياهم بالحضور ووعدهم ألا يخذلهم.

وصرح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكاميرون قائلا: "تأهلنا إلى الدور التالي لكن لم نصل إلى هدفنا، نرغب في التأهل كأول مجموعة للاستمرار في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلى السلام في حال تأهلنا كثاني للمجموعة".

ووجه رسالة للجماهير المصرية قائلا: "سعيد جدا بالحضور الجماهيري، في المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف المباراة الأولى، وكما قلت لهم، تعالوا ولن نخذلكم".

منتخب مصر ضمن تأهله للدور التالي بعد حصده 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن الكاميرون الوصيف.

وتطرق غريب للحديث عن مباراة غانا قائلا: "مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، شهدت 5 أهداف، ممتعة في كل شيء، بجانب استمرارية الضغط ضدهم لم يكن لدينا شك في الفوز بالمباراة".

وأكمل "السبب الرئيسي في الفوز كان الجمهور، كان يردد كلمة (رجالة) وهزت المدرجات، تلك الكلمة تقال للقوات المسلحة لأنها مصنع الرجال، الجمهور حول اللاعبين إلى مقاتلين في الملعب، أنا سعيد بهم وأتمنى تواجدهم بكثافة ولن نخذلهم".

منتخب مصر كان قد تأخر في الجولة الثانية ضد غانا بنتيجة 2-1 قبل أن يقلب النتيجة في آخر الدقائق من عمر اللقاء ويفوز 3-2.

وعند سؤاله عن التشكيل والمداورة قال غريب: "الجهاز الفني سيجتمع اليوم لتحديد التشكيل ضد الكاميرون، مع الوضع في الاعتبار أن هدفنا الرئيسي هو التأهل كأول مجموعتنا، في نفس الوقت المداورة أمر هام للحفاظ على اللاعبين، لكن لياقتهم وجاهزيتهم تأتي مع المباريات والاستمرارية، لدينا 6 نقاط حاليا لكن لم يتحدد تواجدنا في استاد القاهرة أو السلام لذا يجب التأكيد على هدفنا".

وواصل "الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر لن يتواجدا بالمباراة، لكن لدينا 19 لاعبا جاهزا للمباراة".

واسترسل "تغييرات التشكيل لن تكون على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق، لكن بما يخلق نوع من التوازن".

ويغيب عمار حمدي مباراة وحيدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، أما ناصر ماهر فبسبب الإصابة حتى نهاية البطولة.

ورد غريب على الانتقادات الموجهة له من الإعلام قائلا: "لا أتلفت لانتقادات الإعلام، استفيد من النصائح، لكنني لا أرد على الانتقادات، من حقهم ذلك لدي ضغوط شديدة ليس بسبب الانتقادات لكن بسبب انتقاء لاعبين مميزين والتأخر في النتيجة ضد غانا والوقت كان يمر سريعا ونهدر الفرص".

وواصل "قلت للاعبين في المحاضرة إن غانا ستسجل من خطأ، الدولة وفرت لنا كل شيء سواء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو عمر الجنانيني رئيس الاتحاد الحالي أو هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لم نطلب شيئا في الأجندة الدولية وتم رفضه".

واسترسل "الدولة دعمتنا بشتى الطرق، ووفرت لنا كل شيء، خططنا للاستعداد للبطولة من فترة طويلة سواء معسكرات أو مباريات ودية وكل شيء تم توفيره، هذا الشريط مر أمامي أثناء التأخر بهدف أمام غانا، ونحن نهدر الأهداف والوقت يمر ويسرقنا ونخرج خاسرين".

وتابع "لذا كنت مضغوطا ونجحنا في الفوز على النجوم السوداء".

وجه أحد الصحفيين الأجانب في المؤتمر سؤالا إلى شوقي غريب عن طريقة اللعب والتكتيك الذي لعب به ضد مالي في المباراة الأولى ثم غانا في المباراة التالي والاختلافات الفنية وصولا إلى هل يغير مرة أخرى في طريقته ضد الكاميرون.

أجاب المدرب المصري: "خضت مباراة مالي بطريقة لعب مختلفة عن غانا، تم تغيير طريقة اللعب ضد النجوم السوداء في الشوط الثاني".

وأكمل "الخبرات التي اكتسبتها من عملي في البطولات الكبرى على مستوى الناشئين أو الكبار منحتني طريقة للتعامل في المباريات الكبرى، الكاميرون لديه بعض المميزات غير الموجودة في مالي أو غانا، نتمنى أن نستغل أخطائهم لتحقيق الفوز".

وتابع "لكل مباراة أسلوب لعب، مالي فريق قوي جدا، إن منحتهم المساحة فلن تستطيع مجاراتهم، يلعبون بشكل مفتوح أكثر، ساعدنا بشكل كبير حينما تراجع وتركنا نسيطر على الملعب، في وقت ما في المباراة لعبنا بـ4 مهاجمين".

وأردف "لعبنا مع تونس وديا وتأخرنا بهدف وفزنا بـ4، تأخرنا أمام المغرب بهدف وفزنا بهدفين، العودة أمام غانا لم تكن المرة الأولى، افتقدنا للاعبين مميزين بسبب الإصابات".

وعن مخاوف تعرض اللاعبين لإصابات عضلية أو إجهاد قال: "الجرعات التدريبية لا تزيد عن 45 دقيقة، الأساسيون يتدربون لمدة ربع ساعة فقط في اليوم التالي، الاستشفاء يتم بشكل مميز للاعبين، الجهاز الطبي يقوم بدور مهم مع اللاعبين".

وواصل "إنهم مؤهلون علميا وعلى رأسهم أيمن زين الطبيب للتعامل بأحدث الطرق في الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بشكل مميز، نحن أسرة واحدة، جهاز فني وطبي وإداري ولاعبين، حافز البطولة موجود، الحافز الرئيسي هو الوصول إلى طوكيو، بعدها ننظر إلى الفوز بالبطولة، أتمنى تواجد الجمهور المصري بكثافة، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا في كرة القدم، وبإذن الله نقدم شيئا لبلدنا".

واختتم حديثه عن مواجهة الكاميرون قائلا: "الكاميرون منتخب كبير، ومصر لها باع كبير مع الكاميرون، سونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، جمعتنا أكثر من مقابلة، إنهم فريق جماعي ولديهم عناصر تمنحهم التميز، نقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة والضعف وأتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الإفريقية سواء لمصر أو الكاميرون".

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء.

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