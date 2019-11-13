الأهلي: بدأنا إجراءات سفر حمدي فتحي لألمانيا.. ومتولي يبدأ مرحلة تأهيل جديدة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي بدأ في إجراءات سفر حمدي فتحي لألمانيا، لبدء العلاج من إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "النادي بدأ إجراءات استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام ببرج العرب حاليا؛ استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون".

وأضاف "تم عرض حمدي فتحي على أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطلاع على تقرير محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، وأكد في تشخصيه لحالة اللاعب، أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب".

واستقر الأهلي على سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا للخضوع لمنظار الركبة، وبدأ النادي في استخراج تأشيرة السفر للاعب من أجل بدء رحلته العلاجية.

وفي المقابل، اطمأن ريني فايلر المدير الفني للفريق على اللاعب من خلال الحديث مع الجهاز الطبي ومدير الكرة.

وفي نفس الإطار، بدأ محمود متولي مدافع الفريق مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص به خلال الأسبوع المقبل بعد الاطمئنان بشكل تام على حالته من خلال الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا في الإمارات بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسات في الجيم، وهو منتظم في برنامجه العلاجي داخل مقر النادي بالجزيرة لتجهيزه للمرحلة الجديدة قبل العودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض فتحي لمزق في العضلة الخلفية في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

وأوضح الجهاز الطبي أنه سيتم تأجيل إجراء أشعة جديدة لمتولي في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق أن أجرى أشعة في معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أكد ضرورة استكمال البرنامج العلاجي للاعب.

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