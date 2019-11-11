حمد الله يعتزل دوليا

اعتزل عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي دوليا، حسبما أعلن عبر صفحته على موقع إنستاجرام.

عبد الرزاق حمد الله النادي : النصر

المهاجم المغربي أعلن اعتزاله بعدما وصفه بالخلافات التي اندلعت بينه وبين عدد من مكونات منتخب أسود الأطلس، حسبما أعلن موقع البطولة المغربي.

ولعب حمد الله 16 مباراة دولية سجل فيهم 7 أهداف.

مهاجم النصر السعودي يواصل التألق في الدوري، بعدما قاد الفريق للبطولة الموسم الماضي.

وفي هذا الموسم سجل 7 أهداف في 8 مباريات.

حمد الله انسحب من قائمة المغرب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 بأيام، وسط تقارير صحفية عن دخوله في خلافات حادة مع بعض من زملائه في أسود الأطلس.

لكن حمد الله أوضح بعد أشهر أن انسحابه كان بسبب مدرب الفريق السابق هيرفي رينار الذي قال عنه: "مدرب دون المستوى. لقد احتقرني، وهو سبب مغادرتي معسكر منتخب المغرب وليس شخص آخر.. التقيته في السعودية ولم أصافحه، ولو التقيته مرة أخرى لن أصافحه" (مزيد من التفاصيل).

وبعدها، قال المدرب الحالي وحيد خليلهودزيتش "موضوع حمد الله أخذ وقتا طويلا، واليوم سأقول لكم الحقيقة".

وأضاف "حمد الله هو من طلب بعدم استدعائه للمنتخب الوطني، وذلك من خلال الحديث الذي دار بينه وبين مساعدي مصطفى حجي".

وواصل "الواقع أن المنتخب يحتوي على مهاجمين من المستوى العالي، لذا موضوع حمد الله انتهى".

وأكمل "أشعر بكثير من الاستغراب حول عدم مجيء لاعبين بعينهم للمنتخب في المعسكرات التي يخوضها، والواقع أن كل لاعب لن يأتي للمعسكر فسأكون مضطرا للشطب على اسمه".

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