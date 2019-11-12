هل يقود مدرب أجنبي جديد النجم ضد الأهلي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 23:59

كتب : محرر في الجول

رفيق المحمدي

فتح النجم الساحلي التونسي اتصالات بمدربين أجانب من أجل تولي الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "foot24" التونسي أن النتائج السيئة الأخيرة جعلت من شبه المؤكد مغادرة رفيق المحمدي المدرب الفريق.

وأشار إلى أن إدارة النجم الساحلي ستعرض عليه البقاء كمدرب مساعد للمدير الفني الجديد.

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وفتحت إدارة النادي قنوات الاتصال مع بعض الأسماء الاجنبية في انتظار التوصل إلى اتفاق مع أحد المدربين ليتولى تدريب الفريق.

وقال فيصل خليفة المسؤول الأول عن فريق النجم الساحلي لصحيفة "الشروق التونسية": "نحن في إدارة النجم متفهمون لرد فعل الجماهير، لكن ذلك لم يرتق الى مستوى التخلي عن الجهاز الفني، والظرف الحالي يتطلب تجديد الثقة في المحمدي إلى حين التوصل لاتفاق مع مدرب أجنبي".

وكان المحمدي تولى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق بعد إقالة فوزي البنزرتي، وقاد الفريق للفوز على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني 3-0 ليعوض خسارة الذهاب بهدفين ويتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن النجم يعاني من أزمة أخرى بعد استقالة رئيس النادي رضا شرف الدين وبعض من أعضاء المجلس.

وتم فتح باب الترشح لانتخاب رئيس جديد منذ أسبوع إلا أنه لم تصل أي طلبات ترشح مما يعني التوجه نحو تأجيل الدعوة للانتخابات التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.

ويلعب النجم الساحلي ضد ضيفه المصري الأهلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الهلال السوداني وبلاتينيزم الزيمبابوي.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب رادس المباراة بسبب الإصلاحات التي تجري في الملعب الأولمبي بسوسة الخاص بالنجم.

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