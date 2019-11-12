قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي.. دقيقة التأخير = 500 إسترليني

وضع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي قائمة من الممنوعات والمحظورات للاعبيه لفرض سيطرته على الفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن لامبارد وضع لائحة من 12 نقطة ممنوع على لاعبيه مخالفتها وإلا وقعت عليهم عقوبات مالية قاسية.

وجاءت قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي كالآتي:

1- التأخر عن موعد الوصول للمباراة / المغادرة 2500 جنيه إسترليني

2- التأخر عن موعد حضور التدريبات = 2500 جنيه إسترليني

3- التأخر عن وقت الجيم = 1000 جنيه إسترليني

4- التأخر عن جلسات العلاج = 2500 جنيه إسترليني

5- التأخر عن مواعيد الاجتماعات.. الدقيقة الواحدة = 500 جنيه إسترليني

6- التأخر عن انطلاق التدريبات = 20 ألف جنيه إسترليني

7- رنين الهاتف أثناء الاجتماع / وقت الغداء = 1000 جنيه إسترليني

8- ارتداء ملابس غير مناسبة أثناء سفر الفريق ويوم المباريات = 1000 جنيه إسترليني

9- عدم العودة مع الفريق بعد المباراة دون إذن المدرب أو مساعد المدرب = 5 آلاف جنيه إسترليني

10- الرفض أو عدم حضور الواجبات المجتمعية = 5 آلاف جنيه إسترليني

11- عدم الإبلاغ بالمرض أو الإصابة قبل يوم الراحة أو قبل ساعة ونصف من موعد بدء التدريبات = 10 آلاف جنيه إسترليني

12 - التأخر عن مواعيد الفحوصات الطبية = 2500 جنيه إسترليني

لامبارد أسطورة تشيلسي السابق تولى تدريب الفريق الأزرق بداية الموسم الجاري خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.

ويقدم تشيلسي أداء جيد مع لامبارد في الفترة الماضية رغم اعتماد الفريق على الكثير من الشباب بسبب عقوبة الإيقاف من التعاقدات.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة.

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى