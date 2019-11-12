ربيعة: لسنا السبب في ملل المباريات الودية.. لا نلعب ضد أقماع

فسر رامي ربيعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر سبب شعور الكثيرين بالملل من المباريات الودية للفراعنة في الفترة الأخيرة.

وفاز المنتخب على بوتسوانا الشهر الماضي ثم ليبيريا منذ أيام بنتيجة واحدة 1-0، حيث سجل الهدف في المباراتين حمدي فتحي لاعب الأهلي، الذي أصيب بقطع في غضروف الركبة.

وصرح ربيعة عبر قناة أون سبورت يوم الثلاثاء: "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا".

وأشار "هذا يقلل من إيقاع المباريات، لأنها تكون من جانب واحد، فالمنافس ودفاعه ليس (أقماع) نمر منها مثلما نفعل في التدريبات".

وواصل مدافع الأهلي "نكون غاضبين لأننا نريد فريقا يهاجمنا ليكون الإيقاع أسرع، في أوروبا تواجه سرعات وقوة وهجمات متبادلة لذا الإيقاع يكون أسرع".

وتابع مدافع الأهلي "نسعى للتسجيل مبكرا في كينيا حتى لا تتعقد المباراة".

وأكد رامي ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.









































































































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