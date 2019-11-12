النجم الساحلي يعاقب نجمه قبل مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 23:44

كتب : محرر في الجول

كريم العريبي - النجم الساحلي - الهلال السعودي

قرر النجم الساحلي التونسي معاقبة الجزائري كريم العريبي هداف الفريق.

وذكر موقع "foot24" التونسي أن العريبي منذ فترة بعيد عن الأنظار ولم تلتقطه حتى عدسات الكاميرا خلال الحصص التدريبية للفريق.

وعلم الموقع التونسي أن النجم أحال العريبي إلى مجلس التأديب بسبب عودته من الجزائر بصفة متأخرة وقيامه ببعض التجاوزات التي دفعت إدارة النادي إلى هذا الإجراء.

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وغاب المهاجم الجزائري عن أخر مباراتين للنجم في الدوري التونسي بقرار تأديبي بعد عودته من الجزائر متأخرا عن الموعد المتفق عليه مع الإدارة.

يذكر أن النجم الساحلي يستضيف الأهلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الهلال السوداني وبلاتينيزم الزيمبابوي.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب رادس المباراة بسبب الإصلاحات التي تجري في الملعب الأولمبي بسوسة الخاص بالنجم.

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