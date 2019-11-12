علي معلول: مواجهة مدرب تونسي تُصعب مباراة ليبيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 23:06

كتب : محرر في الجول

علي معلول - منتخب تونس

يرى علي معلول ظهير الأهلي ومنتخب تونس أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي.

علي معلول

النادي : الأهلي

ويلعب منتخب تونس ضد ضيفه منتخب ليبيا الذي يقوده البنزرتي يوم الجمعة المقبل في مستهل تصفيات كأس الأمم.

وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدا لمنتخب تونس".

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وتابع "ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي".

واستدرك "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر".

ثم أضاف "قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدينا".

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