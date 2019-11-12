ساسي يتحدث عن خسارة تونس لنصف نهائي كأس إفريقيا.. وأزمته مع البنزرتي قبل مواجهته

تحدث فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس عن مواجهة ليبيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك

ويلعب منتخب تونس ضد ضيفه منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبل في مستهل تصفيات كأس الأمم.

وقال ساسي لموقع "foot24" التونسي: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004".

وتابع "وصلنا نصف النهائي وحققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي".

ثم أضاف "نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاح لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون دربيا".

وخسر نسور قرطاج من السنغال 1-0 في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مباراة شهدت إهدار ساسي لركلة جزاء.

وانتقل ساسي للحديث عن مواجهة مواطنه فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، والذي غاب عن اختياراته وقتما كان يتولى مسؤولية تدريب نسور قرطاج قبل كأس الأمم.

وعن ذلك، قال: "احترم فوزي البنزرتي كثيرا ومن أعز المدربين الذين تدربت معهم".

وواصل "ليس لدي مشاكل معه ولم يكن سبب رحيلي من الترجي كما يقال أو من أسباب عدم انضمامي للمنتخب"

وأوضح "هو كان له وجهة نظر احترمها وهي أن مستواي لا يناسب المنتخب في وقتها، ولكن ليس لدي مشاكل وسعيد بمواجهته".

وكانت تقارير صحفية تونسية ذكرت أن استبعاد ساسي كان من أسباب قرار إقالة البنزرتي الغريب من قيادة المنتخب بعدما تأهل لكأس الأمم الإفريقية.

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