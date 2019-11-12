باتسون داكا رجل مباراة زامبيا ونيجيريا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 22:11

كتب : عاطف شادي

نيجيريا - زامبيا - أوليمبي

حصد باتسون داكا لاعب منتخب زامبيا الأولمبي على لقب أفضل لاعب في مواجهة نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

داكا سجل هدف التقدم لزامبيا في الدقيقة 12 لكن النسور الخضر قلبوا الطاولة.

نيجيريا تفوقت بثلاثة أهداف لهدف رغم تقدم زامبيا بهدف في الدقائق الأولى من عمر اللقاء (طالع التفاصيل).

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وقال داكا تعليقا على الفوز بالجائزة: "تمنيت الفوز أكثر من التتويج بلقب الأفضل لكن الفرصة مازالت أمامنا للتأهل للدور المقبل".

وأتم "سنبذل قصارى جهدنا للفوز على كوت ديفوار".

المهاجم البالغ 21 عاما خاض مباراته الأولى في البطولة بعدما غاب مواجهة جنوب إفريقيا بسبب ارتباطه بمباراة مع ريد بو سالزبورج في الدوري النمساوي أول أمس الأحد.

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