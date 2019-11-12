حلم طوكيو 2020 - نيجيريا تخطف الـ 3 نقاط من زامبيا وتحافظ على آمالها في التأهل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

نيجيريا - زامبيا - أوليمبي

قلب منتخب نيجيريا الطاولة على نظيره الزامبي وخطف فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وكانت جنوب إفريقيا قد حققت الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف لتزداد الأمور تعقيدا (طالع التفاصيل).

باستون داكا مهاجم زامبيا تقدم أولا في الدقيقة 12 لصالح الرصاصات النحاسية بعدما تلقى بينية إيمانويل باندا.

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وعدّل أورجي أوكونكو بعد 4 دقائق مستغلا انعدام الرقابة أثناء تنفيذ الركلة الركنية مسجلا هدف التعادل.

محاولات النسور الخضر زادت في الشوط الثاني، واستطاع كليتشي نواكالي تسجيل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

هدف هو الثالث في البطولة من ركلة حرة مباشرة بعد هدف فرانك إيفينا لاعب الكاميرون في شباك غانا، وتيبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا في شباك كوت ديفوار.

وفي الدقيقة 93 نجح تايو إيوينيي مهاجم ماينز الألماني المُعار من ليفربول في تسجيل الهدف الثالث بعدما راوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك مؤكدا الفوز الذي رفع رصيد نيجيريا للنقطة الثالثة ارتقى بها للمركز الثاني بفارق الأهداف عن كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره الجنوب إفريقي في الجولة الأخيرة، ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع زامبيا من أجل حسم بطاقة التأهل.

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