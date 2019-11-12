جنوب إفريقيا تبقي على حلم الأولمبياد بهدف رائع في كوت ديفوار

أبقى منتخب جنوب إفريقيا حلم تأهله لأولمبياد طوكيو مستمرا بعدما فاز بصعوبة على كوت ديفوار بهدف دون رد.

والتقى منتخب جنوب إفريقيا مع كوت ديفوار اليوم الثلاثاء في ملعب السلام في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحساب المجموعة الثانية.

سجل هدف المباراة الوحيد توبوهو موكوينا في الدقيقة 79 من ركلة حرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

ذلك الانتصار رفع رصيد جنوب إفريقيا إلى أربع نقاط ليتصدر منتخب الأولاد المجموعة مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقهم كوت ديفوار الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب زامبيا ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا نيجيريا رابعا بدون أي نقطة.

ويلتقي منتخبا زامبيا ونيجيريا في وقت لاحق من مساء اليوم.

يذكر أن أصحاب أول ثلاثة مراكز يضمنون التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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