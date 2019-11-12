بلماضي يعلق على عودة بلقبلة للمنتخب: إن الله غفور رحيم

علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على ضم اللاعب هاريس بلقبلة لقائمة محاربو الصحراء استعدادا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن لاعب بريست الفرنسي استبعد من قائمة الفريق في بطولة أمم إفريقيا 2019 لأسباب أخلاقية قبل 10 أيام على بداية البطولة التي توجت بها الجزائر.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "بلقبلة دفع ثمن فعلته ويستحق الاستدعاء للمنتخب الجزائري".

وأضاف عن عودة بلقبلة "إن الله غفور رحيم ومن منا لم يخطئ؟".

بلماضي استبعد بلقبلة من قائمة أمم إفريقيا 2019 بعدما كشف عن مؤخرته أثناء تسجيل فيديو مباشر لزميله الحارس ألكسندر أوكيدجا وهو يلعب "فورتنايت".

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في سياق آخر، يرى بلماضي أنه ليس هناك منافسا للحارس الأساسي رايس مبولحي حاليا، موضحا "لم أجد خليفته مع احترامي لأوكيدجا وعز الدين دوخة".

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