بعثة كينيا تصل مصر.. وتحديد عدد الجمهور للمباراة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 21:36

كتب : عاطف شادي

كينيا

وصلت بعثة منتخب كينيا إلى مصر مساء أمس الإثنين وخاض الفريق تدريبا خفيفا على الملعب الفرعي لبرج العرب.

وكذلك خاض المنتخب الكيني مرانه اليوم على الملعب الفرعي لبرج العرب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكيني مرانه غدا الأربعاء على الملعب الرئيسي في ذات موعد المباراة التي ستقام الخميس المقبل.

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في الوقت ذاته تم الموافقة على السماح بحضور 10 آلاف متفرج للمباراة التي ستشهد انطلاقة الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

جدير بالذكر أن منتخب كينيا كانت هناك بعض الأزمات أحاطت به ونشرت الصحف الكينية تقاريرا عن احتمالية عدم قدومهم إلى مصر بسبب إمكانية تجميد النشاط، بالإضافة لعدم وجود الأموال اللازمة للسفر ولكن تم حل كل شيء.

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