بلماضي: لا أريد خلق خلافات بين محرز وجوارديولا.. ومنافسة ماني على الأفضل بإفريقيا تقلقه

يرى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي يضم لاعبه رياض محرز أخطأ في عدم إشراك الدولي الجزائري أمام ليفربول هذا الأسبوع.

محرز يتواجد في معسكر المنتخب الجزائري الذي يستعد لملاقاة زامبيا وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2021 خلال الأيام المقبلة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "محرز يحب اللعب بانتظام مع سيتي وطبيعي أن يتأثر بعدم الاعتماد عليه".

وأضاف "لا أريد انتقاد بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي ولا خلق مشاكل لرياض مع مدربه في الفريق".

وشدد بلماضي "كان بإمكان محرز اللعب أمام ليفربول وقلب موازين اللقاء".

وشاهد قائد منتخب الجزائر خسارة فريقه من ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وواصل مدرب منتخب الجزائر "أتمنى رؤية محرز في أفضل حالاته أمام زامبيا، فهو يلعب مباراة على الأقل كل أسبوع ووضعيته لا تقلقني".

وأتم "محرز ينافس ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي وعدم لعبه بانتظام يقلقه كثيرا".

محرز لاعب مانشستر سيتي قاد بلاده الجزائر لإنجاز تاريخي على أرض مصر، وهدفه القاتل أمام النسور كان اللقطة الأبرز في البطولة، واقعة تطرق إليها تفصيليًا في حديثه لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

يقول محرز مسترجعا ما حدث استاد القاهرة: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما تبادر إلى ذهني كان النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94".

وأضاف: "كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن في موقف مماثل في الجزائر، يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة (يضحك)".

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وكشف: "يوسف بلايلي حضر تجاهي، ومن بعده بغداد بونجاح، وقلت لهما: ابتعدوا، أنا من سيسدد".

وأوضح: "لكني طلبت من بلايلي أن يحاول خداع النيجيريين ويوهمهم أنه سيسدد".

واعترف محرز أنه كان ينوي التسديد بشكل مختلف: "في البداية كان قراري أن أسددها من أسفل الحائط البشري، لكني رأيت لاعبا مستلقيا خلف الحائط على أرض الملعب، وهذا غيّر قراري بالكامل".

وأكمل: "قلت لنفسي: زاوية الحائط مغلقة، وأسفل الحائط يتواجد لاعب، لا يتبقى لي سوى زاوية حارس المرمى، ولذا قررت أن أطلق تسديدة قوية.. وذهبت الكرة".

وأتم: "كنت مقتنعا أنني سأقدّم أداء قويا في كأس الأمم الإفريقية، أعرف نفسي جيدا".

محرز (28 عاما) سجل 3 أهداف في أمم إفريقيا 2019، وقاد الجزائر للقبها القاري الثاني تاريخيًا.

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