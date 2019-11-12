بتعليمات من الخطيب.. الأهلي يمنع "التحدث حول استاد النادي"

أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعليمات بـ"عدم التحدث حول مشروع استاد النادي".

وقال الموقع الرسمي للأهلي: "قرر النادي عدم التحدث في أية أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من كافة الجوانب، بناءً على تعليمات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي لكل منظومة العمل، في تأكيد على أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات في هذا المشروع منذ ثمانية شهور؛ لتحقيق حلم الأهلاوية".

وأضاف الموقع "وهذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقا للدراسات التي تمت، بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلي، وعليه فإن أية أحاديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأية إضافة أو خطوات جديدة".

وفي وقت سابق، قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم المجلس إن "مشروع الاستاد بات جاهزا". (طالع التفاصيل)

اقرأ – سراج لـ في الجول: الاستاد سيبنى بـ قدرات الأهلي .. وهذا هو الهدف من سفرية لندن

ومن المنتظر أن يكون استاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد حسبما أعلن النادي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

قرعة الكونفدرالية - المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة

طبيب المنتخب لـ في الجول: حمدي فتحي يخضع لجراحة ومدة غيابه لن تتضح الآن

حمدي فتحي: راض بقضاء الله.. سأعود أقوى وأفضل

رئيس الاتحاد الكيني لـ في الجول: فعلت ما بوسعي لينضم محترفونا في أوروبا في مواجهة مصر

ماذا خسر الأهلي ومنتخب مصر بإصابة حمدي فتحي