حمدي فتحي: راض بقضاء الله.. سأعود أقوى وأفضل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 11:27

كتب : FilGoal

الأهلي - حمدي فتحي

أعرب حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي عن رضاه بقضاء الله بعد الإصابة التي لحقت به.

وتعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء أمس الإثنين. (من هنا)

وكتب حمدي فتحي عبر صفحته الرسمية: "الحمد لله على كل شيء، وراضي بما يقدمه ربنا، والأكيد أنه يختار الأفضل دائما".

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وتابع لاعب وسط الأهلي ومصر "أعدكم إن شاء الله أنني سأعود أقوى وأفضل من الأول، دعواتكم".

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات لـ FilGoal.com عن فحص جديد لحمدي فتحي بعد عودته من المنتخب. (من هنا)

وأشار طبيب الأهلي إلى انتظار الفحص الجديد لتحديد مدى احتياج إصابة حمدي فتحي لتدخل جراحي من عدمه.

وشارك حمدي فتحي كبديل في أخر مباراتين لمنتخب مصر ونجح في تسجيل هدفين.

وخاض فتحي ثلاث مباريات في الدوري المصري وسجل لاعب وسط الأهلي هدفا.

ما التشكيل الأمثل للأهلي لتعويض غياب حمدي فتحي؟

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