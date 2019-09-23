"المشروع في الشيخ زايد".. خطوات جديدة في ملف استاد الأهلي

عقدت لجنة استاد النادي الأهلي اجتماعها اليوم الأحد برئاسة محمد سراج الدين لبدء إعداد التصور الكامل لمحتوى مشروع استاد الأهلي الجديد.

لجنة استاد الأهلي شُكلت بتكليف من محمود الخطيب رئيس الأهلي برئاسة محمد سراج الدين وعضوية سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشؤون التسويق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة وماريان الكساب ممثلة عن إدارة التسويق بالنادي.

وجاء اجتماع لجنة الاستاد لبدء إعداد التصور الكامل لمحتوى المشروع ومراحل تنفيذه وطرق التمويل المختلفة وعرض كل هذا التصور على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، وفقا للموقع الرسمي لـ الأهلي.

وجرى خلال الاجتماع تحليل كامل لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بأرض الشيخ زايد واستعراض موقف التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة وبحث آليه وقانونية إنشاء شركة مساهمة، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وشهد الجانب الآخر من الاجتماع مناقشة العروض المقدمة للنادي "سواء من شركات في التنفيذ مع إعطاء تسهيلات في التمويل، أو شركات رعاية لوضع اسمها على الاستاد كحقوق تسمية"، وفقا لـ الأهلي.

وتم دراسة العروض والأرواق المقدمة من جانبهم وبحث ما هو مطلوب من جهة النادي وعمل تقري فني مع استكمال المباحثات والمناقشات معهم من جانب اللجنة للعرض على مجلس الإدارة".

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