ماذا خسر الأهلي ومنتخب مصر بإصابة حمدي فتحي

قطع في غضروف الركبة يبعد حمدي فتحي عن الأهلي ومنتخب مصر، في وقت بدأ نجم لاعب الوسط في البروز بشكل واضح.

صاحب آخر هدفين لمنتخب مصر، والعنصر الثابت في وسط ملعب المدرب ريني فايلر، سيشكل خسارة فادحة للمارد الأحمر والفراعنة، وهذا ما تقوله الأرقام.

لم يخرج حمدي فتحي من الملعب في 3 مباريات لعبها الأهلي في الدوري، حقق فيهم 91% نسبة نجاح في التمريرات.

الأهم بالنسبة لتمريرات فتحي، هو اتجاهها. 12% فقط من تمريراته في الدوري هذا الموسم كانوا للخلف، بينما ذهبت بقية التمريرات للأمام، أو للطرفين الذين يعتمد عليهما ريني فايلر بشكل مكثف.

هذه الأرقام مبهرة بالنسبة للاعب دوره الأساسي في الملعب تدمير هجمات الخصوم، حيث يشارك بجوار عمرو السولية الذي يحصل على مهام هجومية أكثر من حمدي فتحي.

في 3 مباريات بالدوري، سدد حمدي فتحي على المرمى 3 مرات، مرتين منهم كانا بين الـ3 خشبات.

بين التسديد والزيادة للعب الكرات الرأسية، سجل حمدي فتحي من رأسية رائعة ضد أسوان.

كل تلك الأمور، قيمة مضافة من قبل حمدي فتحي على دوره الرئيسي، قطع الهجمات وتدوير الاستحواذ.

لم يفشل حمدي فتحي في استلام ولا كرة في مباريات الأهلي بالدوري، كما يملك متوسط قطع للكرات بمعدل 10 مرات في المباراة الواحدة.

كل ذلك، مع ارتكاب 4 أخطاء فقط وعدم تلقي أي بطاقة صفراء أو حمراء.

مع المنتخب، لم يشارك فتحي كثيرا، ولكنه سجل مرتين وأصبح ضمن مطالبات قطاع من الجماهير لاقتحام التشكيل الأساسي للفراعنة.

ولكن، كل ذلك سيتوقف بسبب الإصابة، ولكن يمني حمدي فتحي نفسه باسترجاع المستوى الذي وصل له قبل الإصابة مع عودته.

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