قال نيك مويندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم إن منتخبه قد وصل إلى مدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة مصر، موضحا أنه فعل كل ما بوسعه لشراء تذاكر من فئة رجال الأعمال للاعبيه المحترفين في أوروبا لكي ينضموا إلى المعسكر، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مويندوا قائلا: "المنتخب متواجد حاليا في الإسكندرية، وأقمنا معسكرا جيدا مكون من لاعبي محليين نظرا لأن معظم المحترفين في الخارج سيصلون إلى مصر من أنديتهم".

وأضاف "منحونا تذاكر طيران لرحلة ذهاب وعودة لمدة 26 ساعة ونحن سنلعب يوم الخميس".

وواصل "الحكومة منحتنا تذاكر فئة اقتصادية وبعض اللاعبين الذين يلعبون في الخارج رفضوا الانضمام، وقمت بأفضل ما لدي لكي أحجز لهم فئة رجال الأعمال لهم".

وأتم "لعبة كرة القدم تحتاج فيها إلى نتائج من خلال القيام ببعض الأشياء، وهذا ما نحاول فعله".

موقع "نيروبي نيوز" الكيني ذكر في وقت سابق أن بعثة المنتخب ستواجه أزمة كبيرة في ارتحالها إلى مصر، إذ وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولا، قبل الوصول إلى مصر.

وكان فرانسيس كيمانزي مدرب كينيا قد أبدى غضبه الشديد بسبب عدم توفير طيران مباشر لفريقه ما سيطيل رحلته من 5 ساعات إلى 20 ساعة، مشددا على أنه عقاب شديد ومحذرا من خسارة الوقت والجهد وإصابة المنتخب بالإرهاق. (طالع التفاصيل)

كينيا تحل ضيفة على مصر في استاد برج العرب مساء الخميس، بالجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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