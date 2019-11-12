قرعة الكونفدرالية - المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة

أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية عن وقوع ممثلي مصر، المصري وبيراميدز، في مجموعة واحدة مع نواذيبو الموريتاني ورينجرز النيجيري.

وأقيمت القرعة اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

ونتج عنها المجموعات الأربع التالية:

المجموعة الأولى: نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) - المصري (مصر)

المجموعة الثانية: النصر (ليبيا) - بيدفيست (جنوب إفريقيا) - دجوليبا (مالي) - هورويا (غينيا)

المجموعة الثالثة: موتيما بيمبي (الكونغو الديموقراطية) - إيساي (بنين) - زاناكو (زامبيا) - نهضة بركان (المغرب)

المجموعة الرابعة: بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أكادير (المغرب) - إنيمبا (نيجيريا)

وينطلق دور المجموعات في 29 نوفمبر بينما تجري مباريات الجولة الثانية في 7 ديسمبر، الثالثة 28 ديسمبر، الرابعة 15 فبراير، الخامسة 22 فبراير، والسادسة 7 مارس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته في النصف الأول من إبريل 2020.

والزمالك هو حامل لقب البطولة بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على نهضة بركان المغربي.

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