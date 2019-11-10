قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي إن ما كان يعيق بناء استاد الأهلي بدأ في التلاشي.

سراج تحدث لـFilGoal.com حول تطورات استاد الأهلي، وأهمية منتدى TheStadiumBusiness الذي سيحضره خلال الشهر الحالي.

وقال سراج لـFilGoal.com: "المنتدى يعد ملتقى للأندية التي تملك استادات، بجانب الشركات المتخصصة في هذا المجال. النادي الأهلي موجود على جدول الأعمال وتلقينا دعوة للحضور منذ شهر أبريل الماضي".

وأضاف "وجودنا مبني على نيتنا المعروفة لبناء استاد الأهلي، وبحسب الدعوة طلب المنظمون من الأهلي طرح مشروع المدينة الرياضية للنقاش".

وتضع الدعوة سراج كأحد المتحدثين خلال المنتدى.

سراج شرح الهدف من الذهاب لمثل تلك المنتديات قائلا: "غرضنا ليس الاتفاق مع شركة لبناء الاستاد، هدفنا هو الترويج للاستاد بشكل عالمي، بحيث يستطيع استقطاب راع عالمي".

واستدرك "الأهلي لديه من المكانة والجماهيرية ما يمكنه من ذلك، رؤيتنا مبنية على مقومات النادي وجماهيريته وقوته التسويقية، وهذا سبب حضورنا".

سراج، الذي أوضح أنه أمضى الـ6 سنوات الماضية في دراسة تلك الأمور، قال إن "الأمور التي كانت تعيق استاد الأهلي بدأت في التلاشي. اجتماع المجلس المقبل سيشهد عرض التفاصيل على مجلس الإدارة وبعدها سيوضح المتحدث الرسمي للمجلس كل شيء".

وشدد سراج " الأهلي قادر عبر قدراته المالية والإدارية والجماهيرية على تنفيذ هذا المشروع حتى ولو اخذت الأمور بعض الوقت مثلما يحدث مع أكبر ناديين في العالم برشلونة وريال مدريد".

وأوضح "الدراسات الخاصة بتطوير وتمويل كل من كامب نو وسانتيجو برنابيو استغرقت 4 سنوات والتنفيذ ايضا قد يأخذ نفس المدة".

واستدرك "لا عيب في ذلك طالما أنك تبني مشروعا كبيرا بهذا الحجم، يعبر عن هويتك وحجم قوتك ومن خلال أبناء النادي وقدراته المالية".

وأتم سراج بشكر أعضاء لجنة استاد الأهلي وهم سعد شلبي مستشار التسويق في النادي، وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وماريان كساب ممثلة إدارة التسويق بالنادي.

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