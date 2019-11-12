قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن حمدي فتحي لاعب المنتخب والأهلي الذي تعرض للإصابة في تدريبات معسكر الفراعنة مساء الإثنين سيخضع لعملية جراحية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أبو العلا لـFilGoal.com قائلا: "حمدي فتحي سيضطر للخضوع إلى عملية جراحية في ركبته".

وواصل "موعد ومكان الجراحة لم يتحدد بعد، وهذا ما نعمل على تحديده في الوقت الحالي".

وأتم "مدة غيابه لن تتضح إلا بعد الجراحة".

وتعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

وكتب حمدي فتحي عبر صفحته الرسمية: "الحمد لله على كل شيء، وراضي بما يقدمه ربنا، والأكيد أنه يختار الأفضل دائما".

وتابع لاعب وسط الأهلي ومصر "أعدكم إن شاء الله أنني سأعود أقوى وأفضل من الأول، دعواتكم".

وشارك حمدي فتحي كبديل في أخر مباراتين لمنتخب مصر ونجح في تسجيل هدفين.

وخاض فتحي ثلاث مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الجاري وسجل لاعب وسط الأهلي هدفا.

ما التشكيل الأمثل للأهلي لتعويض غياب حمدي فتحي؟

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